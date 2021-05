"Ce mardi 18 mai 2021 de 13h à 21h et pour la dixième fois cette année, a été menée une opération à Charleroi Ville (Intra-Ring) visant la problématique du deal de rue, dans le cadre de notre Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 et plus particulièrement son plan d’action de « lutte contre les stupéfiants »", note la police de Charleroi dans un communiqué.

Cette action a permis, à la suite d’observations sur le terrain:

Le contrôle de 28 personnes dont plusieurs jeunes dont certains font l’objet d’un suivi particulier en matière judiciaire ;

6 personnes en séjour illégal sur le territoire et pour lesquels l’Office des Etrangers a été informé ;

Le contrôle de 2 véhicules ;

L’arrestation judiciaire de 2 personnes pour trafic de stupéfiants. Ces personnes ont été présentées au parquet ;

L’arrestation administrative de 9 personnes (6 pour séjour illégal, 1 trouble à l’ordre public et deux rabatteurs qui refusaient de quitter les lieux) ;

La saisie de 3,75 Gr de drogues « dures » (héroïne + cocaïne) ;

La saisie de 1,96 Gr de drogues « douces » (marijuana) ;

La rédaction de 9 PV judiciaires.

La police de Charleroi assure que les opérations de ce typeafin de contribuer au plan d’action relatif à la lutte contre les nuisances dues aux stupéfiants et la pacification de l’espace public.