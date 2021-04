Mercredi dernier, le 7 avril, la police locale de Charleroi a mené sa 7e opération visant la problématique du deal de rue dans l'intra-ring de Charleroi.

"Cette opération a mobilisé pas moins de 20 policiers issus essentiellement du PSO (Peloton Sécurisation Ordre public), de 2 maîtres-chiens et 2 membres de la Direction des Opérations. Un appui de la police fédérale a également été fourni , celle-ci ayant engagé 2 maîtres-chiens drogues", souligne le porte-parole de la zone de police David Quinaux dans un communiqué.

Entre 10 et 18 heures, les observations et interpellations on permis:

Le contrôle de 23 personnes dont 8 en séjour illégal sur le territoire, ces dernières ayant été arrêtées administrativement, le temps que l’Office des Etrangers statuent sur leur dossier ;

Le contrôle de 2 véhicules ;

La saisie de 2,27 g de drogues "douces" (marijuana et cannabis) ;

La saisie de 1,96 g de drogues "dures" (héroïne et cocaïne) ;

La saisie de 375 Euros ;

La rédaction de 5 PV pour infraction aux règles COVID.

Deux personnes ont été privées de leur liberté judiciairement pour des faits liés aux stupéfiants et après présentation au parquet, une de celles-ci a été placée sous mandat d’arrêt.

La police de Charleroi assure que "les opérations de ce type continueront à s’enchaîner de façon régulière sur le secteur afin de contribuer au plan d’action relatif à la lutte contre les nuisances dues aux stupéfiants et la pacification de l’espace public."