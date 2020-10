Francisco Rodriguez, président d’une petite ASBL basée à Anderlues lutte depuis des années pour le bonheur des enfants en leur proposant diverses activités. Voir les enfants sourire est la plus belle récompense pour Francisco. Mais tout récemment, l’ASBL a accueilli deux nouveaux visages parmi les enfants qui passent leurs après-midis au QG.

Manu et Marc, âgés de 13 et 15 ans, eux n’ont pas le sourire. Les deux frères ont témoigné leur mal-être à Francisco. "Ils reçoivent des coups au domicile familial. Ils sont bloqués dans la chambre et la poignée est volontairement retirée de la porte pour les empêcher de sortir. Ils ne peuvent rien faire… ", déplore le président de l’ASBL.

Attristé et particulièrement touché par l’histoire des enfants, Francisco lutte depuis plusieurs semaines pour les aider à fuir cette situation. "Si des personnes veulent aider, ils peuvent faire un don pour payer les frais d’avocat sur ce numéro : BE37 0689 3208 2828 ". (...)