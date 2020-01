L’impôt n’est pas toujours juste, c’est un fait. À Charleroi, l’échevin des Finances Thomas Parmentier (PS) veut mener une réforme pour une fiscalité plus équitable, en soutenant une révision des revenus cadastraux.



Le revenu cadastral, c’est l’indice de valeur locative d’un bien immobilier sous déduction de ses charges d’entretien. Cet indice permet de définir le revenu immobilier sur lequel le citoyen est taxé. Pour le déterminer, deux facteurs entrent en ligne de compte : d’une part, la localisation de l’immeuble (proximité d’une gare, d’un centre urbain, etc.), de l’autre, ses caractéristiques matérielles, c’est-à-dire son confort et son équipement (salle de bains, extension de superficie, piscine, etc.). C’est à ce niveau que Thomas Parmentier a le projet d’intervenir, en vérifiant que les bâtiments sont conformes aux déclarations dont ils font l’objet.

Il l’affirme : la loi impose aux communes de procéder à des évaluations cadastrales. Dans le cadre d’une collaboration avec la Province de Hainaut, deux agents indicateurs experts vont être recrutés pour exécuter cette mission, s’assurer que les transformations, extensions ou modernisations des biens sont connues du cadastre.

Avec quels objectifs et dans quelle durée ? Combien rapportera cette mesure aux finances communales ? Les leaders de l’opposition tant MR, PTB que Défi n’ont obtenu aucune précision à ce sujet, l’échevin se tenant à la stricte lecture d’une note. Difficile d’imaginer qu’un tel projet est à l’agenda politique avant même de savoir quel en sera l’impact.

Un chiffre a toutefois circulé, une recette de 5 millions d’euros. Si Thomas Parmentier dit ignorer d’où cette donnée provient, il avance qu’il pourrait s’agir d’une projection des évolutions constatées dans les communes qui se sont livrées au même ajustement, de l’ordre de 8 % à 10 % selon l’Union wallonne des villes et communes. "À défaut d’être populaire et électoraliste, ce projet de révision se veut juste", insiste-t-il. Si bien qu’il pourrait affecter des familles à revenus modestes dans le sens positif, mais aussi… négatif. Des dégâts collatéraux en quelque sorte.

À suivre.