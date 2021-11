Auteur d’une rébellion, d’outrages et de coups et blessures sur des policiers et sur son ex-compagne, Sébastien n’a pas daigné venir s’expliquer devant la justice.

C’est donc face à un banc des prévenus désespérément vide que les parties civiles et le parquet ont évoqué les différents faits reprochés à Sébastien, qui sera condamné par défaut le 20 décembre prochain pour des faits remontant à mai et juillet 2019.

La première victime de Sébastien fut sa compagne de l’époque, qui venait de lui signifier la fin de la relation amoureuse. Le 17 mai 2020, cette dernière a reçu un coup de pied par-derrière. Deux mois plus tard, en juillet, Sébastien n’a toujours pas accepté la séparation : il déverse de l’huile sur le véhicule de son ex et crève les quatre pneus. Le lendemain, c’est le domicile de la victime qui est visé par Sébastien, armé d’une bombe de peinture pour taguer la façade.

Dépassée et totalement à bout, l’ex-compagne appelle à l’aide le parquet pour que ce comportement cesse. Si Sébastien a cessé son manège envers son ex-compagne, il a décidé de s’en prendre à un policier de la zone de police Brunau. Le 29 juillet 2020, en état d’ivresse et déchu du permis de conduire, Sébastien se retrouve accidenté dans un champ et emmené en cellule de dégrisement par la police. Mais il entre alors dans une rage folle. "Il est parvenu à forcer la porte du cachot en frappant à plusieurs reprises dessus. Il a également brisé ses colsons et tenu des propos blessants et injurieux envers les fonctionnaires", résume Me Demanet, partie civile.

Quatre policiers ont été nécessaires pour maîtriser le gaillard, qui a retourné le pouce droit de l’un d’eux. Une peine de 30 mois de prison ferme est requise.

L.C.