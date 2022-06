La régularisation des sans-papiers est une revendication du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) dont la campagne nationale "We are Belgium too" avait mis la pression l’an passé sur le gouvernement. A défaut d’avoir obtenu gain de cause, le MOC a poursuivi ses actions. Très en pointe sur les questions migratoires, la régionale de Charleroi Thuin a notamment mis en place un espace d’expression pour les sans-papiers.