Vers 16h30 ce mardi, une équipe de la police locale de Charleroi a indiqué à une Opel Corsa de s'arrêter. La raison n'a pas été communiquée, mais les faits commencent à la rue de Goyissart, à Dampremy.

Sauf que le conducteur de l'Open Corsa prend alors la fuite, obligeant la police à se lancer à sa poursuite. Une course entre la police et l'individu prend alors place dans les rues de Charleroi, on rapporte alors plusieurs infractions au code de la route et un comportement dangereux.

Au bout de quelques minutes, l'Opel Corsa finit coincée par plusieurs véhicules de police. Mais le conducteur n'en démord pas et tente à nouveau de prendre la fuite: il passe la marche arrière, puis la marche avant et tente de forcer le barrage en percutant un des véhicules des forces de l'ordre.

Finalement, les agents arrivent à l'arrêter et procèdent à son interpellation. Le conducteur a été présenté au parquet et le dossier a été mis à l'instruction ce mercredi, pour rébellion armée (l'arme étant le véhicule) et entrave méchante à la circulation.