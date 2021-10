L’entrée sud de Farciennes prend forme. L’assainissement des deux sites à réaménager touche à sa fin et les premiers projets se profilent. Le point.

Où en sont les aménagements de l’entrée de Farciennes ou, en jargon, les SAR – sites à réaménager – Grand Ban Sainte-Pauline et Albert Ier? Jusqu’à présent, le simple citoyen a surtout constaté que nombre de bâtiments ont été démolis, parfois depuis plus d’un an et demi. Ce vaste chantier aurait-il pris du retard? «Le Covid n’a pas aidé», reconnaît Julien Fanuel, chef de cabinet du député bourgmestre de Farciennes, Hugues Bayet. «Mais ça avance», assure-t-il néanmoins.