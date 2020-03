Le président de la Fédération Horeca Hainaut a répondu à nos questions.

Une idée qu’on retrouve parfois en ligne : pourquoi ne pas aider nos restaurateurs, qui vont entrer dans une période très difficile puisqu’ils ne peuvent plus servir de clients dans leurs établissements, en leur commandant des plats ? On a voulu poser la question, et la Fédération Horeca Hainaut semblait être un interlocuteur tout indiqué. Jean-Louis Simonet, président de la Fédération, a répondu à nos questions.

Nos restaurateurs vont souffrir du coronavirus, peut-on les aider en commandant ?

"Bien sûr. C’est clair qu’il va y avoir des répercussions financières énormes pour les restaurants et les snacks, puisque beaucoup d’entre eux, même ceux qui font quelques livraisons ou plats à emporter, vont voir du jour au lendemain leur revenu disparaître. Se transformer en traiteur, ça va devenir leur seule rentrée d’argent. Donc oui, commandez ou allez chercher sur place des plats préparés, surtout dans toutes les maisons qui se lanceront dans ce type de programme pour tenter de faire face à la crise."

Les restaurateurs sont-ils prêts ?

"Pas tous. Mais de plus en plus y pensent, des retours que nous avons eus. Ça demande tout de même une restructuration du marché, des conditionnements que l’Afsca accepte, ce n’est pas le même métier. Mais les circonstances sont exceptionnelles. Il existe des applications (Takeaway, Uber Eats, Deliveroo, EdenRed) et il faut évidemment surveiller les sites web et les réseaux sociaux des restaurants près de chez vous. D’ailleurs, si les restaurateurs ont des questions, elles sont les bienvenues à la Fédération."

Que peut-on dire aux clients ?

"Trois semaines d’arrêt, ça va être difficile pour les restaurants : les charges, bâtiments, matériel et personnel seront là mais plus les rentrées d’argent. Le secteur n’est déjà pas en bonne forme. S’il y a une mobilisation dans la population, une volonté d’aider le secteur en commandant des plats, ce serait une merveilleuse chose."