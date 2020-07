Pour une balade, une après-midi ou s’évader sans aller trop loin de Charleroi.

On peut avoir tendance à l’oublier, mais on n’est, de Charleroi, qu’à une trentaine de minutes de route des Ardennes. Et de la Forêt du Pays de Chimay, surtout : aventuriers en herbe, randonneurs, promeneurs, amoureux de la nature, le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse regorge de charmes insoupçonnés, via un massif forestier protégé comme la prunelle de leurs yeux par les locaux.

Il faut écrire qu’il y a de quoi y tenir : de Philippeville à Viroinval, passant par Doische, Sivry-Rance ou encore Momignies, la Forêt du Pays de Chimay s’étale sur huit communes et offre des paysages à couper le souffle : on peut surplomber Lompret (un des plus beaux villages de Wallonie, soit dit en passant) et profiter d’une vue plongeante, on peut se perdre dans une forêt dense et verte aux odeurs fraîches même en canicule, se poser au bord de l’Eau Noire, l’Eau Blanche, du Virton ou de l’Hermeton, etc.

Balades courtes, longues, du VTT, du vélo de route, de l’équitation, goûter des produits locaux, découvrir le patrimoine historique et naturel, il y a de quoi faire pour tout le monde. On y trouve même des gîtes, maisons d’hôtes ou bivouacs pour y rester plus d’un jour (attention, avec le covid, certains bivouacs sont fermés). On peut retrouver le détail via le site foretdupaysdechimay.be.

Et avec le projet "Les Forêts d’Ardenne", on peut même s’évader plus loin, les forêts d’Anlier, Semois et Houille et Saint-Hubert se sont liguées avec Chimay pour proposer des évasions tout l’été, infos via lesforetsdardenne.be