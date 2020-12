Pour améliorer la participation citoyenne aux décisions qui concernent Fleurus, les autorités locales viennent de rejoindre la plateforme Fluicity, le 15 décembre dernier. Il s'agit d'une sorte de "boîte à idées" géante.

Envie de participer par des questions, des pistes, voire des solutions à l'amélioration de la Ville et à l'élaboration de celle de demain? Les avis des citoyens sont attendus sur des questions de cadre de vie, de mobilité ou encore de sécurité, grâce à la plateforme.

Deux consultations sont en cours à l'heure d'écrire ces lignes, la première concerne l'accueil des citoyens dans les administrations publiques, la seconde le nouveau site Internet de la Ville, qui est en cours d'élaboration. Pour l'accueil, Stéphanie suggère ainsi de former les agents à l'écoute active, tandis que Bernard propose des toilettes publiques accessibles dans les bâtiments de la ville.

Il est également possible de proposer directement des idées aux autorités de Fleurus : Jean-Marie propose que soit envisagé le passage des centre-ville en zone 30, Christophe et Cathy, de leur côté, proposent d'améliorer différentes signalisations dans des routes et chemins qu'ils empruntent régulièrement.

Fluicity est disponible sur le Play Store ou l’App Store mais également accessible depuis le site de la Ville de Fleurus www.fleurus.be ou https://www.flui.city/fleurus/