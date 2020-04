La Ville a cartographié ses espaces verts, et a mis la carte à disposition.

Avec le beau temps qui revient, et le week-end a été radieux, nous sommes de plus en plus de confinés à avoir envie de sortir. On annonce même jusqu'à 23 degrés durant la semaine! De quoi tourner en rond comme un lion en cage pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin ou d'habiter à la campagne.

Heureusement, c'est pour cela qu'il existe des parcs et des espaces verts en ville. Charleroi les a cartographié, pour aider à s'aérer, promener et faire du sport.

"Cependant il est essentiel de pas relâcher les efforts", note la Ville. "Pour mémoire, les activités extérieures restent autorisées moyennant quelques règles."

Le temps passé dehors doit être limité et l'objectif est de rester en mouvement. Il n'est pas question de rester des heures dans les parcs, ni de prendre votre voiture pour aller faire du sport ou d’autres activités de loisir loin de chez vous. Et tous les rassemblements restent interdits! Pour les promenades : vous pouvez vous promener avec les membres de votre famille vivant sous le même toit et/​ou une personne supplémentaire, toujours la même. Activité sportive : l’activité sportive se pratique individuellement ou à deux avec une personne vivant sous le même toit ou toujours le même ami et dans le respect de la distanciation sociale d’1,50 m. Ne vous rendez que dans les espaces immédiatement proches de chez vous afin de permettre à tout un chacun de s’aérer tout en évitant les risques d’attroupements.

"Nous avons réalisé à cet effet une cartographie pour que vous puissiez facilement retrouver l’espace vert à proximité de votre domicile. Profitez de votre promenade, de votre jogging ou de votre virée à vélo à partir de votre domicile, et rentrez chez vous aussitôt après !"

[Si la carte ne charge pas, cliquez ici]