Eric a 22 ans, et il est parti pour passer les 10 prochaines années de sa vie en prison. Alors qu'il était en sursis pour un viol (37 mois de prison, jugement de 2017), il a violemment frappé le petit Théo, 18 mois, qu'il gardait pour sa compagne Jessica.

Le tribunal correctionnel de Charleroi avait suivi le réquisitoire du ministère public, et infligé 7 ans de prison ferme pour les coups sur le bébé. Et comme les conditions du sursis précédent n'avaient pas été respectées, il a également écopé des 37 mois datant de 2017.

On s'en souvient, lors de l'audience, il était apparu qu'Eric avait complètement pété les plombs, pendant qu'il gardait l'enfant, le 9 janvier 2019. Jessica, la maman, était partie chez sa psy, et avait laissé Théo, 18 mois, avec son copain. Chose qu'elle faisait régulièrement. Mais ce jour-là, le couple s'est violemment disputé sur Messenger, et Eric a balancé deux coups de poing au bébé. Il l'a saisi par les épaules et l'a secoué violemment. Il lui a pris la tête et l'a cognée contre un mur.

Quand le petit Théo est arrivé aux urgences, il était dans un sale état: couvert de bleus, du sang dans la rétine et un hématome intracérébral. Il a subi plusieurs lourdes opérations, et gardera des séquelles à vie de son passage à tabac. Mais cette version, celle des coups violents donnés au bambin, les enquêteurs ne l'ont appris que six mois après les faits, quand Eric a finalement avoué son geste. Jusqu'alors, il jurait à grands cris que le bébé était tombé en jouant. Dans ses aveux, le beau-père a aussi reconnu être sous l'emprise du cannabis et de la cocaïne quand il a fait pleuvoir les coups sur Théo. "Je vais devoir vivre toute ma vie avec ce que j'ai fait, un geste que je n'arrive pas à comprendre, je regrette", avait-il expliqué, en larmes.

Condamné à 7 ans de prison ferme, donc, Eric a fait appel. Devant la cour d'appel de Mons, son avocat a demandé une peine de probation autonome pour les coups. Cette mesure de faveur, il l'avait déjà demandée au tribunal correctionnel de Charleroi, mais ne l'avait pas obtenue : "Monsieur devra de toute façon aller 37 mois en prison, puisqu'il n'a pas respecté les conditions de son sursis. Faut-il vraiment le mettre 7 ans de plus derrière les barreaux ? Est-ce que ça aidera la société ? La mère de monsieur (sa mère à lui, pas la mère de l'enfant, NdlR) est prête à le reprendre chez elle à la sortie de prison, et nous avons déjà pris des rendez-vous pour traiter ses addictions", avait-il plaidé à l'époque. A Mons, il a été précisé qu'Eric souhaite aujourd'hui sortir de prison pour mettre en oeuvre les démarches entamées derrières les barreaux pour soigner ses problèmes de violence et son addiction à la drogue.

La cour suivra-t-elle la demande de la défense, ou confirmera-t-elle le jugement carolo, comme le réclame le ministère public? L'arrêt de la cour d'appel est attendu pour le 17 janvier. D'ici là, Eric est et reste derrière les barreaux.



*Note: pour respecter la vie privée du bébé, tous les prénoms ont été modifiés.