Installé sur la place de la Digue, à Charleroi, Eric Castaner a dû se résoudre à l’impensable : fermer son "bébé", à savoir le bar à pastis du "Mistral", lancé il y a trois ans. "Il n’existait que deux bars à pastis en Belgique, confie le Marseillais. Un à Bruxelles et mon Mistral que je n’ai malheureusement pas pu rouvrir."

Un bar qui proposait 88 références différentes en matière de pastis, en plus de différentes bières spéciales ou trappistes, et qui avait son petit succès. "Je l’ai fermé définitivement car j’étais dans l’impossibilité complète de le rouvrir, déplore Eric Castaner. J’ai un restaurant situé non loin (NdlR : Le Marseillais carolo, lui aussi installé sur la place de la Digue) et je devais donc faire face à deux loyers. Les charges étaient doublées et je n’avais plus de rentrées suffisantes pour assumer les deux établissements."