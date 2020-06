Au bout de deux ans d'attente, le procès a finalement eu lieu et chacun a pu donner sa version.

Le tribunal correctionnel de Charleroi a examiné ce mardi le dossier opposant Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles (MR) au député provincial (PS). Eric Massin, auteur d’insultes lors du discours du 1er mai 2018, regrette ses paroles.

Lors du traditionnel discours du 1er mai du Parti Socialiste, Eric Massin, qui était à l’époque président de la fédération socialiste de Charleroi et député fédéral, avait tenu des propos insultants vis-à-vis de la bourgmestre courcelloise alors qu’il présentait Laurence Meire, tête de liste du PS du côté de Courcelles. « Elle (Laurence Meire) n'aura pas la tâche facile face à la plus rosse, là je suis trop gentil... La plus salope, là je suis trop méchant, des bourgmestres du coin », avait déclaré Eric Massin à la tribune du 1er mai devant de nombreux sympathisants du Parti Socialiste.

Démission et plainte déposée

Rapidement, les propos tenus par le président de la fédération socialiste de Charleroi avaient provoqué un véritable tollé, et ce même au sein du PS. À la suite de ce discours, Eric Massin avait démissionné de son poste de président de la fédération socialiste et de son poste de député fédéral. Caroline Taquin avait réagi en portant plainte. Avisé, le parquet de Charleroi avait classé l’affaire sans suite, en admonestant Eric Massin pour son dérapage. Mais la bourgmestre de Courcelles, insatisfaite par cette décision, avait décidé de porter l’affaire devant le tribunal correctionnel, sur citation directe.

Procès reporté à deux reprises

Caroline Taquin a été contrainte de patienter durant deux ans avant de voir l’affaire plaidée devant le tribunal correctionnel. L'audience avait d'abord été fixée au 30 avril 2019 avant de connaître un premier report au 8 octobre dernier. Ce jour-là, le dossier avait été reporté sine die lorsque le tribunal s’était rendu compte que des liens familiaux existaient entre Eric Massin et une magistrate de l'arrondissement du Hainaut.

Ce mercredi, le procès a finalement eu lieu, en présence des deux personnalités politiques. Interrogé lors de l’instruction d’audience, Eric Massin a rappelé l’absence de volonté de nuire à Caroline Taquin via ses propos. "Ce n’était absolument pas prévu à l’avance. C’est venu spontanément, mais je ne voulais pas lui nuire. C’était plus pour mobiliser les troupes à quelques mois des élections provinciales et communales et rappeler qu’il s’agissait d’une adversaire politique redoutable, qui sait se défendre et attaquer quand il le faut."

Le parquet a estimé qu’une suspension simple du prononcé est la solution la plus adéquate pour sanctionner ces propos insultants, compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire et des regrets exprimés par l'ex-député fédéral.

"Le livre n'a jamais été refermé. Ça revient sans cesse à l’avant-plan. Je ne souhaite pas la mort du prévenu, je veux juste que les citoyens prennent conscience que les propos sexistes n’ont pas leur place dans la société", a affirmé Caroline Taquin, à l'issue de l’audience. Eric Massin, lui, a rapidement quitté le palais de justice. Le jugement aura lieu le 24 juin prochain, en présence de la bourgmestre de Courcelles.