Après dix ans de vie commune, Eric et Jennifer ne s’entendaient plus. Le couple n'a plus rien partagé durant les deux dernières années de vie de couple. Jennifer passait même ses nuits dans le fauteuil du salon. Pendant ce temps-là, Eric consommait de l’alcool et soupçonnait sa compagne de le tromper avec Jean-Paul, un ex-collègue qui se tapait l’incruste tous les week-ends au domicile conjugal.



Le 28 juin 2018, vers 2h30 du matin, Eric a planté un couteau d’une lame de vingt centimètres dans le dos de Jennifer, assoupie dans le fauteuil. Quelques heures avant, ce dernier avait tenté d’obtenir des réponses sur ses interrogations, sans succès…



En aveux des faits, Eric contestait uniquement l’intention d’homicide. Le parquet avait requis une peine de 5 ans de prison avec un sursis probatoire pour l’aider à se sortir de son alcoolisme. Mais ce mercredi, le tribunal a décidé de ne pas accorder la moindre mesure de faveur à Eric.