"T'es pire que Tison et Polain, ta politique de merde on en a plein le cul", ont crié les deux agresseurs avant de rouer de coups le militant, pourtant pas élu et qui a déménagé.

Fabrice Dermine, tête de liste "Gauche" aux élections de 2018 mais non-élu, a été tabassé par deux jeunes dans les rues d'Anderlues mercredi soir. "J'étais allé m'acheter un paquet de cigarette quand j'ai été agressé par deux jeunes, entre 17 et 24 ans je dirais", témoigne-t-il à sa sortie de l'hôpital avec six points de suture et des côtes froissées.

Le motif de l'agression est politique: [...]