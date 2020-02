Ce n’est pas encore pour demain, mais les maisons communales pourraient à terme proposer des « baby corners » pour nourrir et changer les enfants. Explications.

L’idée vient de Bruxelles, et elle a été relayée par l’Ecolo Benjamin Debroux dans une question écrite : pourrait-on organiser au sein des bâtiments communaux des "baby corners"(littéralement : des coins à bébé) ? Un endroit, plus au calme, pour permettre aux parents de changer, nourrir, ou réchauffer le biberon de leur bébé, durant qu’ils patientent, par exemple, pour un document d’identité. "Il est même envisagé de proposer des baby corners lors de festivités bruxelloises", note le conseiller communal.

L’échevin en charge, Thomas Parmentier (PS), ne ferme pas la porte à la proposition. "Je vais mener, en collaboration avec mon collègue Mahmut Dogru, une réflexion pour aménager des endroits calmes répondant au maximum à ce type de besoins, dans des bâtiments de la Ville", promet-il.

Simple vœu pieu ? Pas sûr : "la maison communale annexe de Marcinelle va être rénovée, et l’architecte a prévu dans ses plans un espace propice pour accueillir les bébés et leurs parents, tout comme le sont pensés les baby corners bruxellois." Et d’autres maisons communales doivent, elles aussi, entrer en rénovation dans les prochaines années.

Pas d’annonces, donc, mais la promesse d’y penser lors des futures rénovations. A suivre.