Le temps maussade et incertain actuel est l'occasion de s'installer tranquillement et feuilleter en toute décontraction des livres conseillers par les bibliothécaires de Charleroi.

Thrillers, comédies, jeunesses, découvertes, les rayons des bibliothèques communales regorgent d'histoires en tout genre pour les petits et les grands. Certaines bibliothèques proposent également des animations à l'extérieur à destinations des plus jeunes ainsi que des podcasts pour voyager au-delà des pages.

Pour exemple, à Gilly il sera possible de participer ce mardi 10 août de 14h à 16 à l'opération « Lire dans les parcs 2021 » en écoutant des histoires au pied du figuier du jardin partagé. La bibliothèque Alferd Langlois propose des podcasts en lien avec les 400 ans de Jean de la Fontaine.

Même s'il n'est pas encore possible d'arpenter les rayons en raison des conditions sanitaires, un simple coup de téléphone permet de réserver un livre à venir chercher sur place mais également de se faire conseiller.

Voici la liste des bibliothèques de l'entité de Charleroi.

Couillet

Chaussée de Philippeville, 306

0475/83 16 11

Dampremy

Rue des Français, 147

071/23 98 84

Goutroux

Rue de Leernes, 247

071/54 26 96

Jumet

Rue Ledoux, 23a

0479/86 87 76

Marchienne-au-Pont

Château de Cartier. Place Albert 1er, 38

071/86 56 27

Marcinelle

Avenue E. Mascaux, 70

071/47 16 64

Monceau-sur-Sambre

Rue des Combattants, 64

0475/83 16 16

Mont-sur-Marchienne

Rue du Château, 3

071/43 16 40

Ransart

Rue des Carabiniers, 18

0475/83 16 04

Roux

Rue Alexandre Lepage, 10

0475/44 51 03

Gosselies

Rue Saint-Roch, 81A

071/37 48 52

Gilly

Place Destrée, 9

071/41 31 68

Charleroi A. Rimbaud

Bd Defontaine, 35

071/31 58 89

Charleroi A. Langlois

Bd Roullier, 1

Le Rayon – Vecteur

Rue de Marcinelle, 30

0484/39 80 09