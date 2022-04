Depuis bientôt trente ans, c’est en 1994 que la première édition a eu lieu, l’opération "Été solidaire, je suis partenaire" poursuit, avec succès, pendant chaque période de grandes vacances, sa double mission : proposer aux jeunes, de 15 à 21 ans, une première expérience de travail rémunéré tout en permettant de mener à bien des projets collectifs et des travaux d’intérêt public.

Cette session 2022 permettra notamment, actualité oblige, de se focaliser sur des travaux visant à réparer une partie des dégâts causés par les inondations de juillet 2021 et de venir en aide aux familles touchées par ces violentes intempéries.

Toujours chapeauté par la Région wallonne, "Été solidaire", également appelé #ESOL pour coller aux habitudes des jeunes qui utilisent des mots-dièses (hashtags) sur les réseaux sociaux, se décline sur les terrains locaux ; à Charleroi, c’est le service de Cohésion sociale, avec La Sambrienne, les AMO et les Maisons de jeunes, qui gère les dossiers de candidature ; sur Aiseau-Presles, c’est l’Administration communale, à travers le PCS, Plan de cohésion sociale. qui est à la manœuvre. Pour les jeunes Aiseau-Preslois, la période d’activité est établie du 4 au 15 juillet. Sur Charleroi, le calendrier pourrait très bien être plus large, selon le nombre de participants et le type de travaux retenus.

Les candidats Carolos (jeunes et/ou associations qui cherchent des jeunes pour un projet) trouveront tous les documents d’inscription en ligne sur www.charleroi.be. Pour les jeunes d’Aiseau-Presles, les démarches s’effectuent à l’adresse www.aiseau-presles.be.