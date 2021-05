Pour améliorer ses quartiers et le confort de vie des habitants tout en offrant des contrats à des étudiants, Charleroi, La Sambrienne et Charleroi Nature participeront encore une fois à "Eté solidaire".

Depuis 1994, l'initiative de la Wallonie vise à offrir un premier job étudiant, directement au service de la communauté. En 2021, Charleroi renforce le projet et engagera 50 jeunes.

Concrètement, il s'agit d'un recrutement par la Ville de Charleroi (commune), avec un encadrement technique et du matériel de la Sambrienne (société de logements). Il s'agira d'aménager (intérieur et extérieur) différents endroits dans les quartiers, avec pour objectif de recréer du lien.

Six projets seront à mener un peu partout sur Charleroi, et c'est l'occasion d'être payé pour améliorer travailler directement dans le lieu de vie des jeunes.

Karim Chaïbaï (échevin des Sports), Julie Patte (échevine des quartiers) et Maxime Felon (président de la Sambrienne) collaborent à faire de cette édition une réussite. Les projets sont en cours d'élaboration et auront lieu au mois d'août.

Pour postuler, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation à amandine.neetesonne@charleroi.be. Il faudra ensuite fournir un extrait de casier judiciaire (n°595), une attestation de fréquentation scolaire, une copie de carte d'identité et une attestation "Student at Work". Pour toute information: 0479/86.88.21 (ou 22).