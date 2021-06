© van Kasteel

Des centaines de supporters se sont une fois de plus donné rendez-vous en périphérie de l'hyper-centre carolo ce dimanche soir. Cette fois, c'est pour fêter la victoire des Diables Rouges face au Portugal (1-0), remportant ainsi la qualification pour les quarts de finale de l'Euro.

Klaxons, cris de joie, danses et pétards, les supporters ont fait du bruit pour soutenir leur équipe nationale. Autour du rond-point du Marsupilami, les fans sont heureux de pouvoir s'embouteiller et faire un maximum la fête. On a même entendu quelques feux d'artifice exploser dans le ciel carolo.

Une piqûre de rappel aux fêtards tout de même: le masque est obligatoire en rue jusqu'au 30 juin à Charleroi.

En marge des manifestations de joie, on a d'ailleurs assisté à plusieurs arrestations. La police était présente en force sur la ville haute, dès 23h30, visiblement en renfort au barrages filtrants préparés pour ce soir de match. Une dizaine de représentants de l'ordre en équipement lourd, casques en main, se sont d'ailleurs massés autour du rond-point du Marsupilami au cours de la soirée pour faire régner l'ordre. Peu avant minuit, le gros des forces de police a quitté les quartiers nord pour se diriger vers l'hôtel de ville.

