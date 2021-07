Explosion de joie dans de nombreuses villes et communes de la région de Charleroi, mardi soir, après le passage en finale de l'Euro pour l'Italie, qui a battu l'Espagne.

Il était minuit et demie environ et les supporters s'étaient massés depuis de longues minutes dans les rues, en voiture ou à pied, pour faire du bruit pour leur équipe. Au rond-point du Marsupilami, à la ville haute de Charleroi, c'était l'euphorie entre drapeaux, fumigènes et même feux d'artifice. L'axe Drion/Mayence était noir de voitures qui klaxonnaient, toutes parées des couleurs de l'Italie pour l'occasion.

À Courcelles, la friterie chez Massimo a même distribué des cornets de frites gratuits aux supporters. Une belle façon de combiner l'amour de nombreux mordus de football pour la Belgique et pour l'Italie.