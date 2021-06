© FVH

Samedi soir, l'Italie s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro en battant l'Autriche (2-1). Un peu partout dans les rues de Charleroi, les supporters de la communauté italienne et les sympathisants se sont rassemblés pour fêter la victoire de leur équipe.

Les klaxons ont résonné dès la fin des prolongations, et peu avant minuit on les entendait encore se réjouir, faire la fête, crier et klaxonner à divers endroits de Charleroi.

© FVH

Comme d'habitude, plusieurs points d'entrée de l'hypercentre carolo étaient gardés par la police locale, qui organisait des barrages filtrants pour éviter de surcharger les rues du centre et permettre aux éventuels véhicules de secours de s'y déplacer sans être embourbés dans les embouteillages.

© FVH

Qu'ils soient à pied, en voiture ou autre, les supporters italiens ont porté haut et fort les couleurs de leur équipe et de leur pays. Des feux d'artifice ont d'ailleurs pu être observés samedi soir dans le ciel de Charleroi.