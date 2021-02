Vers 9 heures du matin, ce jeudi, les pompiers de Marcinelle ont été requis pour un important dégagement de fumée - et une forte odeur de brûlé - à l'Institut Notre-Dame de Charleroi (IND), dans la rue Charleville.

© FVH

Dès que les détecteurs se sont enclenchés, le personnel enseignant a commencé à évacuer les 230 élèves présents, sans tergiverser. En file indienne, les enfants ont été emmenés hors des bâtiments et dans une salle, à proximité.

© FVH

© FVH

Les pompiers sont intervenus avec une caméra thermique dans les classes et locaux, jusqu'à découvrir un tube néon, pour l'éclairage, qui était en train de fondre. Ils ont coupé la source d'alimentation et démonté la lampe, et le problème a été résolu.

Plus de peur que de mal finalement : mais il faut noter que tout a bien fonctionné, des détecteurs de fumée à l'évacuation, heureusement.

© FVH

Plus tôt ce matin, notre correspondant Fabian Vanhove rapporte aussi que les pompiers sont intervenus à l'école Cobaux, à Charleroi aussi, pour un problème électrique. Mais les bâtiments n'ont pas dû être évacués, il n'y avait sur place que quelque professeurs et le concierge.