Exothera, la filiale d’Univercells, biotech qui bénéficie entre autres de l’appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, vient de recevoir un appréciable coup de pouce de la Wallonie. Ce jeudi, l’entreprise basée à Jumet a su qu’elle pouvait compter sur un financement de 2,6 millions € sous forme d’avance récupérable. Cet argent lui permettra d’accélérer le développement et la commercialisation d’exoReady, une plateforme qui permet la production de vecteurs viraux thérapeutiques entrant dans la composition de vaccins et de thérapies géniques.