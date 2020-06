Si le confinement a affecté la production brassicole et contraint "La Table" et "L’Atelier" de la Manufacture Urbaine (LaMU) à une fermeture provisoire, l’entreprise a mis la période à profit pour bétonner son business model : "Notre développement s’articule sur quatre piliers de vente", explique Jurgen De Wïjn, cofondateur de la PME avec Olivier Genin. "Ces quatre piliers sont la grande distribution, le secteur de l’Horeca, mais également nos épiceries et les ventes en ligne : c’est sur ces deux derniers fronts que nous avons enregistré nos meilleurs résultats."

De fait, la plateforme d’e-commerce a connu une expansion spectaculaire.