Créé l'année passée dans l'urgence du déconfinement, Festiv'Eté revient à Fleurus avec une programmation toujours plus complète - "il y a en aura pour tout le monde", promettent les autorités communales. Tout cela a été présenté à la presse vendredi matin par le bourgmestre Loïc d'Hayer et son collège.

Cet été 2021 se fera sous le signe du Flamand Rose. "L'esprit cool de Miami Beach, le soleil, le fun et l'évasion" promet Fleurus.

Vous êtes plutôt :

Ecouter de la musique ?

Le samedi 19 juin, des concerts seront organisés au Château de la Paix à partir de 19 heures: Aprile, ThomC et Blanche se produiront sur la scène du parc.

Le dimanche 20 juin, la Soviet Muzik Party ouvrira à 14h30 au Château de la Paix : toute l'après-midi et jusqu'en fin de soirée, des concerts et DJ sets seront proposés, avec Purefall, Goss, Soror, Dirty Rodeo, Romano Nervoso et La Jungle. Du rock à la techno, en passant le hip_hop, le punk et le psychedelic.

Du 1er juillet au 28 août, l'ancien Vanilla Sky (50N5E) descend du rooftop pour s'installer en terrasse à Heppignies, avec des concerts "afterwork" à partir de 18 heures.

Le mercredi 21 juillet, Plastic Bertrand fera un concert sur la place Albert 1er, à 20 heures dans le cadre de la Fête nationale.

Des lives sont proposés à la belle étoile, dès 18 heures, sur la place Albert 1er. "World Music Tour" du 22 au 25 juillet - Musique et cirque du 29 au 31 juillet - Blues, soul, funk, rock'n'roll et boogie du 5 au 7 août - Rap, hip-hop, métal, électro et street art du 12 au 14 août.

Dans le cadre des journées du patrimoine, des concerts au Château de la Paix seront proposés dès 20 heures les 11 et 12 septembre.

Sports?

Les 12 - 17 - 21 juin, un écran géant sera installé sur la place de Wagnelée pour les matchs des Diables à l'Euro 2020.

Le 23 juillet dès 11 heures, le Voo Tour de Wallonie passe à Fleurus. L'organisateur promet notamment "un final explosif avec la succession du Petit Try à Lambusart, des pavés du Trou à la Vigne, et à nouveau, du Petit Try". L'arrivée se fera à hauteur de l'Athenée Jourdan. Sur la Plaine des Sports se dérouleront des activités de démonstrations sportives de 11 à 18 heures.

Terrasse ?

Du 1er juillet au 28 août, l'ancien Vanilla Sky (50N5E) descend du rooftop pour s'installer en terrasse à Heppignies. Tous les jours, dès 12 heures, apéros, burgers faits maison, des espaces "kids" (avec crêpes et glaces).

A partir du mercredi 21 juillet, les artistes de Kalbut Dsgn reviendront avec des créations originales sur la place Albert 1er. Une déco urbaine composée de sculptures bestiales, mobiliers et créations qui donneront des allures d'expo au centre-ville. L'année dernière, on se souvient des girafes qui avaient fait leur effet (cf. photo d'illustration).

Envie de découvertes ?

Le samedi 19 juin, l'académie de musique et des arts parlés "René Borremans" ouvre ses portes dès 15 heures pour des ensembles vocaux et instrumentaux, des ateliers de poésie, théâtre, un ballet et des démonstrations de cours d'accordéon/piano/guitare/flûte traversière.

Du 1er juillet au 26 août, la bibliothèque de Fleurus (place Gailly) propose des lectures, des jeux et des rencontres. On pourra notamment aller faire une balade contée autour des étangs de Soleilmont, discuter philo et art avec un jeu de piste, découvrir des jeux de société, participer à des ateliers, etc.

Le 2 juillet, Fleurus en Transition propose une balade cycliste et pédestres à la découverte des sentiers de l'entité.



Le 23 juillet, la Plaine des Sports accueillera un "fan park" avec des animations sportives, démonstrations, shows et activités circassiennes pour encadrer le Tour de Wallonie. Skate Park avec des riders professionnels, démonstrations de VTT Trial par le champion du monde Thierry Klinkenberg, quizz vélo, atelier de réparation, etc.

Les 11 et 12 septembre, pour les journées du patrimoine au Château de la Paix, des visites guidées, parcours d'artistes et le thème "des femmes pour Napoléon" sont proposés de 10 à 20 heures.

Spectacle ?

La fête nationale du 21 juillet sera fêtée sur la place Albert 1er, avec "un vent de belgitude" promet-on. Les cérémonies officielles se feront à 10h15, et l'après-midi sera consacré à un atelier de cirque pour les enfants (14h), et des spectacles de vélo acrobatique (15 et 17h), David coupe le fil (16h) et Freddy Tougaux (18h).

Pour les journées du patrimoine, des pièces de théâtre seront proposées à 18h le 11 septembre et 15h le 12 septembre.

Nourriture et jardin ?

Chaque premier vendredi du mois (4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre), le marché des producteurs locaux revient au Château de la Paix de 18 à 21 heures. Des produits du crû (fruits, légumes, fromages, yaourts, oeufs, sirops, vins, glaces, etc.) seront proposés à la vente à côté de plusieurs food trucks. Une ambiance musicale sera assurée.

Le 6 août, Fleurus en Transition présentera son projet de créer des jardins partagés sur l'entité. Une bourse d'échange de plantes permettra de donner ou de recevoir des "trésors" pour le jardin ou le potager.

> Tout le programme pourra être retrouvé sur www.fleurus.be. Mesures sanitaires obligent, certains événements se font sur réservation, d'autres seront "premier arrivé, premier servi" dans la limite des capacités d'accueil légales.