Dans le cadre de "Land Art", l'Espace Citoyen de Gosselies s'est mobilisé durant un stage afin de créer des œuvres uniques. Objectif : embellir le parc de Gosselies autour d’un projet citoyen, redonner de la couleur et du positivisme au cœur du quartier grâce à l'upcycling.

Ce projet est une suite logique d'un projet plus vaste : Gosselies en couleur. "Pour rester dans la thématique de ‘Gosselies en couleurs’ qui est le fil conducteur de l’Espace Citoyen de Gosselies tout au long de cette année 2021, et en vue de sortir de la morosité engendrée par la crise sanitaire, 9 citoyens-participants s’investissent actuellement dans la customisation de parapluies de récupération ou encore dans la décoration de boites de conserve récoltées au sein de nos maisons de repos et par des habitants du quartier… cela permet de récréer du lien autour de projets collectifs laissant une grande part à la créativité des participants, haute en couleur pour l’occasion !" explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

A côté de l'aspect artistique, l'initiative citoyenne est destinée à promouvoir le respect des espaces publics. Pour cela, un partenariat s'est fait avec le service de Nature en Ville.

Le vernissage de l'exposition prévue ce vendredi 6 août de 16h à 18h est l'occasion d’inaugurer également la nappe pique-nique solidaire qui devait faire l’objet d’une inauguration l’année dernière mais qui n’avait finalement pu avoir lieu en raison du Covid. Par ailleurs, plusieurs participantes du groupe "Recycles textiles" de l’Espace citoyen de Gosselies défileront avec leurs chapeaux créés en atelier. Ambiance conviviale et esthétique assurée!

Rendez-vous donc ce vendredi 6 août au parc de Gosselies rue du Spinois 57, 6041.