S'il y a bien quelque chose que nous avons tous découverts durant la pandémie en 2020 c'est le confinement, l'isolement. Celui-ci n'est pourtant pas nouveau pour bon nombre de personnes. Qu'il mental ou physique, le confinement peu pourtant se représenter sous diverses formes.

Afin d'explorer ces sortes de confinements, le Centre d'Action Laïc de Charleroi (CAL) en partenariat avec la plate-forme artistique #windowmuseum, présente l’exposition Les Limbes - Figures de l’isolement jusqu'au 28 février 2021. "Du monde carcéral aux prisons métaphoriques l’exposition tente de mettre en perspective le corps -que ce soit celui du modèle, de l’artiste, de l’interlocuteur, du spectateur- et l’environnement de ce corps, soit le lieu, comme contraintes d’isolement," nous communique-t-on au CAL.

L'exposition Les Limbes-Figures de l'isolement, conçue par la commissaire Lola Meotti, se focalise sur le sentiment causé par l'isolement dans un monde inapproprié aux règles parfois trop strictes ou intransgressibles.

La commissaire Lola Meotti s'exprime sur l'essence de l'exposition. "La notion d’isolement a d’autres visages que celui du confinement reflété par l’actualité. Si aujourd’hui nous en avons tous une définition propre liée à notre quotidien et à notre manière d’appréhender les gestes barrières ou la quarantaine, je souhaite montrer que cette problématique est durablement inscrite dans notre société et que les artistes s’en emparent de différentes manières. Dans l’exposition, les oeuvres sont intemporelles et ont toutes été créées avant la crise sanitaire que nous traversons actuellement." Que ce soit dans les décors et les mises en scène, les artistes dressent le portrait d'un monde bien réel dans lequel chacun doit trouver sa place entre règles d'un jeu à jouer et les autorités subies.

L'exposition met en lumière que l'isolement peut s'exprimer différemment : dans l'espace domestique, les rapports aux écrans ou encore sur les réseaux sociaux.

Parmi les artistes exposés on retrouve Mohamed Bourouisa et sa vision du monde carcéral, Claude Cattelain ou quand l'artiste s'emploie à repousser, avec une simple brosse, les vagues sur la digue. Sont présents également Joséphine Dezmenez et ses portraits, Pierrick Sorin, Amélie Scotta, Lola Meotti, Pauline François et Sarah Vanagt.

Les œuvres et performances sont à découvrir au CAL de Charleroi jusqu'au 28 février du jeudi au dimanche de 14h à 18h. L'entrée est gratuite.