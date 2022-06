Plutôt connue pour ses actions "coup de poing" et sa désobéissance civile un peu partout dans le monde, le groupe XR (Extinction Rébellion) veut cette fois se faire connaître et parler de ses projets contre le changement climatique et son combat pour la biodiversité. C'est pour cela que la branche de Charleroi invite toutes et tous à une soirée qui se terminera en musique.

Ce vendredi 24 juin de 16h à minuit, à la Consoude (rue de Bethléem 36, 6000 Charleroi), XR prévoit une exposition rétrospective de ses actions menées, des ateliers de sérigraphie, fabrication d'instruments de musique, conception de "bombes de fleurs", réalisation d'une grainothèque, et des groupes de discussion. La soirée "Dance for Rebellion" accueillera aussi de la musique, et par extension de la danse.

"La crise écologique t'inquiète, mais tu ne sais pas comment t'impliquer pour faire bouger les choses ? Tu as des idées pour faire face à l'urgence climatique et tu aimerais les partager avec d'autres personnes ? Ou bien, tu as tout simplement envie de passer du bon temps ?" vend le groupement sur son site web. Entrée gratuite.