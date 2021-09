En l’espace de quelques jours, la vie paisible de Fabian (prénom d’emprunt) a connu des turbulences… En cause, notamment, l’attitude de sa compagne. Cette dernière a batifolé avec deux autres gars, dont Alan. Ce dernier est issu d’une famille bien connue de Fabian puisque ce sont ses voisins… L’habitude d’Alan et de ses frères est de régler les conflits avec les poings.

Le 11 mai 2019, Alan, Logan et Donovan ont commis une expédition punitive au domicile de Fabian. Ce dernier a été lourdement tabassé à coups de poing et de pied pour une sombre histoire de menaces. D’après la famille, Fabian aurait envoyé des messages virulents à Alan à la suite de son aventure avec sa chérie. "Deux jours avant l'agression, Alan est venu au magasin pour faire la paix. Et le soir même, il est venu pour me montrer des messages d’un certain Jonathan qui se faisait passer pour moi et qui le menaçait. Deux jours plus tard, les trois sont venus chez moi parce que j’avais soi-disant menacé Alan", confie la victime, qui a dû investir dans une caméra de surveillance, un système d’alarme et un berger allemand pour se sentir en sécurité.

Une peine de 20 mois de prison a été requise contre Logan, en état de récidive légale et jugé par défaut. Pour Alan, l’amant de la compagne, c’est une peine de 12 mois de prison qui est sollicitée. Donovan, lui, risque une condamnation à 15 mois de prison. Jugement dans un mois.