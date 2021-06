Fabrice a été condamné ce mercredi 16 juin pour avoir asséné deux gifles et menacé de tuer sa mère à un mois d’intervalle. En septembre 2019 et comme à son habitude dès qu’il boit, Fabrice a appelé sa maman pour l’insulter. Et quand cette dernière s’est rendue chez son fiston pour lui demander d’arrêter, elle a été accueillie par son fils avec… une gifle.

Un mois plus tard, Fabrice a menacé de la tuer elle et son mari en apprenant que sa mère souhaitait porter plainte pour les deux gifles. Le parquet avait requis huit mois de prison, avec un sursis probatoire pour traiter sa dépendance à l’alcool. S’il ne respecte pas sa probation, Fabrice devra purger la peine de prison requise.