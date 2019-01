En cause, la direction qui demande au tribunal du commerce de faire un aveu de faillite. A cause de cela, les ouvriers pourraient se voir privés de leur dernier salaire, et des aides qu'un employeur doit normalement attribuer à ses travailleurs lors de licenciements massifs.





"On va bloquer l'usine au finish, jusqu'à la décision du tribunal de commerce", explique Marc Moreau de la CSC, à la sortie d'une assemblée générale des travailleurs en front commun avec la Setca. "L'imprimerie fait partie d'un grand groupe, et l'actionnaire va devoir ouvrir son portefeuille pour au moins verser les derniers salaires..."





Les travailleurs bloquent l'imprimerie © van Kasteel







En attendant, le moral est dans les chaussettes. "On n'y croit plus trop", reconnait le syndicaliste. "Mais il reste un petit espoir de reprise. L'outil est moderne, l'équipement de pointe. Le secteur est compliqué, mais si ceux qui ont entre 50 et 60 ans doivent se reconvertir, ça le sera encore plus."





Sur place, Didier, en train de faire blocage devant des palettes en feu à l'entrée de l'usine, nous propose un petit tour dans l'enceinte de l'usine : "vous savez, moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille ici. En 86, quand j'ai commencé, les Editions Dupuis imprimaient leurs numéros de Spirou ici. On faisait des réunions à l'hôtel, à Gosselies, et le patron n'en revenait pas de l'argent qu'on se faisait. Ca a tourné, très bien tourné, puis le nouvel actionnaire néerlandais a acheté et nous a complètement pillé. Il y a quelque part, des gens avec des parts dans l'entreprise, qui se sont enrichis sur notre dos... et là on nous dit qu'on arrête tout. C'est scandaleux."





Un bras robotique flambant neuf, mis en 2018 © van Kasteel







Au détour d'un corridor qui relie les "petites" machines (trois rotatives de 2,45m) aux "grosses" (deux rotatives de 4,32m), Didier nous explique qu'il y a un an, en janvier 2018, il a lui-même aidé à moderniser les installations. "Le directeur a mis 3 millions d'euros sur la table pour rénover une de nos plus anciennes machines, en y mettant un robot. On nous a ensuite demandé de réduire notre temps de travail, par exemple en arrêtant de venir les week-ends, ça a périclité jusqu'à l'annonce ce matin... alors qu'on est une des meilleures imprimeries d'Europe. Des 4,32 (rotatives, NdlR), il n'y en a presque pas dans le monde, c'est un vrai fleuron ici à Fleurus ! Le tout a coûté plus de 100 millions d'euros, et on veut tout laisser en plan comme ça, du jour au lendemain? Alors qu'il y a tout le personnel, formé et efficace? Non. Non."





Gilbert et Pascal ne peuvent qu'abonder dans le sens de leur collègue. "En 2011, ils ont viré 72 personnes. On avait compris que ce serait la descente aux enfers. En 2014, on nous a demandé plus de flexibilité dans nos horaires, ce qu'on a accepté pour garder nos emplois. Et puis ici ils veulent tout arrêter du jour au lendemain, et laisser 190 personnes, non, 190 familles, même, sur la paille. C'est un véritable drame social."





L'usine de Fleurus © van Kasteel







Pour Didier, 53 ans, l'annonce fait mal. "S'il n'a pas de repreneur, plus jamais je ne retrouverai de boulot. J'ai travaillé toute ma vie ici, dès la sortie de l'école il y a 32 ans..."





Sur place, les gens sont en colère. Et c'est normal. "Il y a peu d'imprimeries en Belgique, trouver ailleurs ça ne sera pas possible. Et reconvertir tout le monde, surtout les plus anciens, ça sera très difficile", confirment les syndicats.