L. C.

Le 14 mars dernier, Omar avait été condamné à une lourde peine de 3 ans de prison avec arrestation immédiate pour avoir violemment agressé Mohamed, à son domicile le 17 juillet 2020. Un mois et demi plus tard, le condamné a obtenu une peine plus légère grâce à son opposition.

Ce soir-là, Omar avait blessé Mohamed à l'arme blanche devant le domicile de ce dernier. Interpellé sur place, avec le fameux couteau planqué dans sa voiture, Omar était en réalité incarcéré au moment de l'audience. Ce qui justifiait son absence.En aveu des faits, l'opposant avait plaidé une peine de probation autonome au lieu de purger une peine de 3 ans de prison en insistant sur la nouvelle version de lui-même, une sorte de « Omar 2.0 » à la suite de son incarcération en prison. Le tribunal correctionnel s'est formellement opposé à la peine de probation autonome proposée par le prévenu.