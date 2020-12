Dans ce contexte économique incertain, les différents niveaux de pouvoir prennent des mesures : élargissement du droit passerelle, chômage temporaire, primes et exonérations, etc., dit Michel Mathy (PS), échevin du Développement Economique à Châtelet.

C'est la raison pour laquelle, au-delà des exonérations d'impôts et allègements des taxes, la Ville de Châtelet vient d'annoncer un plan original pour aider à la relance des commerces : une sorte de grande loterie "relance", qui commencera au plus tôt le 1er mars ("quand tous les magasins, commerces et horeca auront pu rouvrir").

A l'achat de 15€ dans un commerce local, à l'exception des grandes chaînes donc, vous recevrez un billet de loterie. Si vos achats dépassent 100€, vous en recevrez un deuxième à la même occasion. Ces billets permettront de gagner, chaque mois, 125 "bons d'achat" d'une valeur de 20€, mais un heureux gagnant repartira avec... une voiture neuve d'une valeur de 20.000€ !

"On cherchait un moyen de faire revenir les clients en ville, de créer une animation commerciale mais aussi de signaler aux citoyens qu'ils doivent soutenir les commerces de leur région. Peut-être même capter un public des communes environnantes", explique l'échevin. "Pendant cinq mois, on lancera donc cette opération tombola. Les cinq voitures, une par mois donc, proviendront d'un ou plusieurs concessionnaires locaux, et seront offertes toutes les cinq à la fin de l'opération. Les bons d'achat, eux, ce sera chaque mois."

On indique espérer atteindre les 200 commerces participants sur Châtelet, Châtelineau et Bouffioulx du côté de l'asbl Centre-ville. Pour référence, 150 avaient participé lors de la précédente action, après le premier confinement, dont 90 sur Châtelet, 45 sur Châtelineau et 15 sur Bouffioulx.

Le tirage au sort sera effectué par une personnalité, chaque mois, en live sur Facebook. Tous les détails de l'opération n'ont pas encore été arrêtés, mais il faudra conserver ses tickets de caisse - pour le tirage au sort.