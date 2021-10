Le projet avait été annoncé il y a quatre ans. Un terrain de 26 hectares, situé du côté du Wainage à Farciennes, allait voir se développer une zone mixte, les Fontenelles, où cohabiteraient des PME et PMI (petites et moyennes entreprises/industries) avec une centaine de logements. Si le terrain a été arasé, équipé en voirie et viabilisé pour les entreprises par le promoteur, Wanty, force est de constater qu’il n’y a, à ce jour, qu’un seul occupant: Casu Motos.