Les autorités communales farciennoises ont décidé d’offrir des "boites à tartines" pour les personnes de plus de 65 ans. Ces boîtes sont destinées à contenir les informations concernant la santé des seniors.

Avec le constat que la population de l’entité est vieillissante et souhaite demeurer à domicile le plus longtemps possible, il semble approprié de pouvoir communiquer l’état de santé d’une personne en cas de malaise ou autre souci de santé aux services de secours. 1.575 personnes de plus de 65 ans sont concernées. "De cette façon, lors d'un accident domestique, les ambulanciers, les pompiers, médecins généralistes, policiers ou aides-soignants peuvent intervenir efficacement," explique Benjamin Scandella, président du CPAS.

Grâce à la collaboration de la commune et du Plan de Cohésion social, le projet a pu être démarré. Ils ont pu également compter sur les jeunes étudiants jobistes participants à « Eté solidaire » pour en assurer la distribution. "Nous espérons que d’ici la mi-août, chacun des Farciennois et Farciennoises, âgées de 65 ans et plus, disposeront de leur boîte et pourront remplir leurs informations dans le feuillet" conclut le Bourgmestre Hugues Bayet.