La pandémie aura mis en avant l'importance du respect de mesures comme la distanciation et le télétravail. Sur cette base et toujours dans l'optique de fournir le meilleur service aux citoyens, un vrai e-guichet vient d’être mis en ligne sur le site internet de l’administration communale www.farciennes.be. "Il faut vivre avec son temps. Tout se digitalise et pour les personnes qui maîtrisent les outils digitaux, cela leur permet dorénavant de faciliter leurs relations avec les services de l’administration communale," explique Hugues Bayet, le bourgmestre de Farciennes.

Mais que les personnes non-digitalisées se rassurent, l’administration communale ne profitera pas comme dans certains secteurs de réduire le service physique aux citoyens pour autant.

Concrètement que deux grands pans sont concernés par ce nouveau service à la disposition des citoyens.

On peut résumer le premier service par tout ce qui relève des services de l’état-civil. "A présent sur www.farciennes.be le guichet électronique (eGuichet) vous permet de télécharger et d’imprimer instantanément l’ensemble de vos documents administratifs (état-civil, casier judiciaire et population) depuis chez vous !" confie l’Echevine de l’Etat Civil, Laurence Denys.

Concrètement, via la plateforme eGovFlow, à l’aide de la carte d’identité, ou via un smartphone avec l’application ItsMe, en trois clics et moins d’une minute, il est désormais possible de faire votre demande de documents en ligne, et de les payer de manière sécurisée en ligne s’ils s’agit de documents payants, tels, pour ne citer que les plus fréquents, les certificats de composition de ménage, de cohabitation légale, d’autorisation de voyage pour enfant mineur, de résidence, la déclaration de changement d’adresse, les actes de naissance, de décès, de mariage, l’extrait de casier judiciaire, ... et de le/les recevoir dans sa boîte mail.

Mais la commune a voulu aller plus loin en digitalisant tous les services rendu par l’administration communale au citoyen. En partenariat avec un logiciel libre de l’intercommunale IMIO, la commune de Farciennes a décliné tous ses services en ligne comme la location d'une salle communale, une demande pour un container ou un échafaudage et autres demandes de rendez-vous.

Les personnes ne disposant pas d'ordinateur ou de lecteur de carte d'identité peuvent se rendre dans Espaces Publics Numériques du Plan de Cohésion Sociale (rue Joseph Bolle, 63 à Farciennes – 071/240.080 ou 0496/53.64.66) et de la Bibliothèque communale (Grand’Place, 2 à Farciennes - 071/38.79.88) sont à votre disposition sur rendez-vous.