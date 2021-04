L'interdiction d'effectuer des voyages non-essentiels hors des frontières de la Belgique est une belle opportunité pour découvrir notre région proche.

A, Farciennes, les autorités communales ont bien compris comment mettre en avant une belle balade au sein de la ceinture verte de la commune.

"Farciennes regorge de richesses insoupçonnées que le Covid pourrait aider à mettre en valeur" estime le Bourgmestre PS Hugues Bayet. "Nous nous attachons depuis plusieurs années à en prendre soin, c’est l’occasion de les montrer à des touristes d’un jour."

Il est vrai que la commune sambrienne est plus connu pour son lourd passé industriel symbolisé par la Tour du Roton encore présente aujourd’hui et vestige du charbonnage du même nom que pour ses atouts patrimoniaux.

"On le sait très peu mais en dehors de ces œuvres architecturales, Farciennes dispose d’une couronne verte assez impressionnante avec la présence de nombreux bois accessible aux marcheurs comme celui du Bois Monard." © D.R.

Pour débuter cette nouvelle action, la commune s'est concentrée sur les atouts situés dans le centre-ville farciennois. "Nous avons imaginé un parcours de 5 km accessible à tous que ce soit aux animaux ou en poussette" détaille l’Echevine du Patrimoine, Ophélie Duchenne. "Nous voulions pouvoir fournir un premier tracé pour les vacances de Pâques vu la situation sanitaire."

Au départ du Château en bord de Sambre, cette ballade vous fera d’abord parcourir le parc jouxtant la bâtisse classée pour ensuite rejoindre le chemin du halage en direction de l’Eglise de l’Assomption.

"L’église a récemment bénéficié d’une importante rénovation communale permettant de valoriser ce rare sanctuaire néo-classique du Hainaut" confie Henri Vanhole, le Président de Farciennes + qui a participé à la rédaction des fiches qui accompagneront les promeneurs.

Ensuite, un détour par la Grand’Place entièrement rénovée. Là, les promeneurs pourront admirer la façade Art Nouveau de l’architecte Horta. Vous sillonnerez par la suite quelques rues du centre-ville pour déboucher dans le Cimetière du centre afin de prendre connaissance de l’œuvre de Jef Lambeaux : le monument funéraire de la famille Henin.

"Au 19e siècle, Jef Lambeaux était un artiste avant-gardiste qui reçu notamment une médaille d’honneur lors de l’exposition universelle de Paris en 1900."

Pour terminer, il ne vous restera plus qu’à faire demi-tour pour rejoindre votre lieu de départ tout en profitant d’un cadre de vie entièrement rénové.

Concrètement, les personnes intéressées trouveront sur le site internet communal et sur la page Facebook de l’administration, un lien renvoyant vers le parcours, les fiches de présentation de chaque monument et ainsi qu’une présentation plus large du Château classé.

Le lien direct : https://urlr.me/t6CY1