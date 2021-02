Confrontés à la crise de la covid, beaucoup ont perdu une partie ou la totalité de leurs revenus.

Afin d'aider les personnes dans leur quotidien, les autorités communales farciennoises ont décidé de lancer un achat groupé d’énergies. Cette initiative pour une énergie moins chère provient d'un constat de terrain. "Avec le confinement, quasiment tous les ménages farciennois voient leur consommation augmenter. Nous voulons donc les aider à faire baisser leur charge mensuelle dédicacé à ce type de dépense," explique le bourgmestre Hugues Bayet (PS).

Organisé en partenariat avec la plate forme collaborative Wikipower, celui-ci est destiné́ à tous les ménages et PME de la commune.

"Concrètement, en participant à cette action communale, les Farciennoises et les Farciennois pourront économiser en moyenne 140€ sur votre facture de gaz, 105€ sur votre facture d’électricité, 100€ sur votre facture de mazout ou encore 85€ sur votre facture de pellets," nous communique-t-on également.

Et le nouveau président du CPAS, Benjamin Scandella d'ajouter : "le principe est simple : au plus nous serons nombreux, au plus nous pourrons négocier les meilleurs prix auprès des fournisseurs."

D'autres informations seront communiquées aux farciennois via le bulletin communal, les toutes-boîtes et le site Internet de la ville. Les citoyens qui veulent s’inscrire peuvent le faire soit via un formulaire soit en se rendant sur ensemble-farciennes.be.