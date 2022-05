La dernière Fête de l’amitié, à Farciennes, c’était en 2019. Depuis lors, la pandémie de Covid-19 n’a pas permis d’organiser l’événement comme il se doit, aux printemps 2020 et 2021. Mais les voyants sont à présent au vert! Et le dimanche 29 mai, des centaines de personnes, Farciennois ou pas, représentants de dizaines de nationalités, sont attendus pour des retrouvailles faites de découvertes réciproques, dans la cour de la salle des fêtes, rue Clément Daix.

La Fête de l’amitié a vu le jour il y a 25 ans, dans un contexte peu flatteur pour Farciennes, alors que la délinquance liée au trafic de drogue y faisait des ravages. "La commune, avec l’appui de représentants de cercles et d’associations culturelles turques et marocaines, mais aussi la police, avait décidé d’organiser un événement destiné à valoriser le vivre ensemble" , rappelle Julien Fanuel, chef de cabinet du député-bourgmestre Hugues Bayet.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la fête devienne celle des communautés et prenne de l’ampleur dans une commune où 42 nationalités sont représentées avec, dans l’ordre, les Italiens, les Turcs, les Marocains, les Espagnols, les Grecs, les Portugais. "La fête, qui célèbre le vivre ensemble, est devenue la fête multiculturelle la plus importante en région de Charleroi" , avance Julien Fanuel.

Retrouvailles, donc, dans une quinzaine de jours. Près de dix communautés culturelles y tiendront leur stand, notamment l’Italie, la Turquie, le Maroc, le Congo, l’Espagne et la Grèce. "Ce sera l’occasion de découvrir les mets et les boissons de chacune, avec une expo, des livres, un spectacle folklorique" , explique le bras droit du mayeur. L’accès sera évidemment libre, seules les dégustations seront payantes "pour permettre aux associations de subvenir aux cours de langue et autres activités culturelles qu’elles organisent".

En 2019, entre 1500 et 2000 personnes avaient pris part à cette fête qui, cette fois, aura encore plus de sens encore "à l’heure où le combat contre les extrêmes et le repli sur soi sont plus que jamais d’actualité" , souligne Hugues Bayet dans un communiqué. "Elle permettra de montrer à tous que la vie en communauté peut se faire dans la tolérance des autres."