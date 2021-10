C'est avec joie que le Centre Culturel de Farciennes accueillera à nouveau le public le jeudi 28 octobre prochain après plus d'une année d'interruption.

Pour ces retrouvailles, les spectateurs pourront découvrir le dernier seul en scène de Jean-Luc Piraux intitulé "Rage Dedans". Ce n'est pas la première fois que l'artiste se produit sur les planches du Centre Culturel. Il avait déjà conquis le public en 2016 avec "Six pieds sur terrre" et en 2017 avec "En toute inquiétude."

Son dernier seul en scène est déjà bien rôdé puisqu'il a déjà tourné en Belgique et en France.

Le travail de Jean-Luc Piraux a été remarqué car nommé au Prix Maeterlinck de la critique "Meilleur Seul en scène".

Pour les amateurs du genre et les personnes avides de découvertes, le spectacle ne sera qu'à la seule date du 28 octobre à Farciennes.

Pour ce spectacle, Jean-Luc Piraux poursuit et approfondit son exploration tragicomique de nos existences. Comme un plongeur de nos rêves sous-marins, il descend encore un peu plus loin à la recherche de nos pépites, de nos errances, de nos silences. Le rire naît à mains nues et à taille humaine, par un art pudique du décalage. Avec « Rage dedans », il explore comme jamais ses propres ombres, pour mieux nous réchauffer.