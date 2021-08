Farciennes: les Estivales sont de retour sur fonds de Covid et d’inondation

Charleroi

Après un an d’absence, en raison de la pandémie, la commune de Farciennes a décidé de réorganiser ses festivités communales avec la 8ème édition des Estivales ! Un évènement qui marquera la fin des vacances avec un programme pour les plus grands et les plus petits.