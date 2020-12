Vers midi ce lundi, les pompiers de Jumet ont été requis à Farciennes, dans la rue du Louât, pour un important dégagement de fumée en provenance d'une habitation. On leur signalait aussi qu'une personne se trouvait probablement à l'intérieur du bâtiment. Un départ complet a été ordonné, ainsi que l'envoi d'une ambulance et d'un SMUR.

Quand ils sont arrivés sur place, les pompiers se sont rapidement rendus maîtres de l'incendie, qui dégageait beaucoup de fumée. Mais durant leur recherche à l'intérieur du bâtiment, ils ont trouvé le corps inanimé de l'occupant des lieux, un homme âgé de 59 ans.

Il était hélas trop tard pour lui. La police locale de Châtelet/Aiseau/Farciennes s'est occupé du constat, alors qu'on attendait sur place l'arrivée d'un médecin légiste et d'un expert en incendies, pour établir les causes précises du décès : on ignore à ce stade si l'occupant était déjà mort avant que l'incendie ne se déclare ou non.