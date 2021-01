Vers 2 heures du matin, quatre jeunes de la région (un homme et trois femmes) circulaient sur la N568, du Vieux Campinaire vers Farciennes. Mais arrivé dans le virage dit "Farciennes", très accidentogène, il a perdu le contrôle de son véhicule avant de partir en embardée et de s'arrêter violemment contre un poteau d'éclairage.

Sur place, trois ambulances avaient été dépêchées : une du PIT de Gilly, une des pompiers de Charleroi et une des pompiers de Fleurus. Deux SMUR, de Notre-Dame et de Marie Curie ont également été dépêchés sur place, tandis que les pompiers de Chimay intervenaient en renfort pour un balisage.

© FVH

Le conducteur et une passagère étaient sous le choc, tandis qu'une autre jeune fille a été grièvement blessée, et que la quatrième a fait un arrêt cardio-respiratoire et a pu être réanimée par les secours. Les trois jeunes filles ont été transportées en milieu hospitalier, mais malheureusement l'une d'entre elle, 17 ans, n'a pas survécu.

Le constat a été établi par les WPR Marcinelle.