Pour raison de dépassement des budgets, la Ville de Charleroi n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le bureau d'études en charge du Palais des Congrès. Leur relation professionnelle a été clôturée.

Le Palais des Congrès de Charleroi ne se fera donc pas. Les subsides ne sont pas perdus puisqu'ils ont été ré-alloués, notamment pour créer un "espace congrès" au sein du Palais des Expositions.

"Il faudra d'ailleurs trouver un nom pour ce Palais des Expos et des Congrès, on utilise pour l'instant 'Le Grand Palais' dans nos dossiers, on verra si ça reste définitif", note le bourgmestre Paul Magnette (PS) dans une conférence de presse surprise ce mardi matin, juste après le Collège Communal.

