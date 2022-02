Ces derniers jours ont été émaillés par deux tragiques événements dans la région. Samedi matin, Lucia V. a été tuée de plusieurs coups de couteau rue de la Station à Jumet. Son compagnon, Sergio S., a admis avoir commis l'irréparable et a lui-même alerté les secours, juste après le féminicide. Ce dernier était connu pour des antécédents judiciaires de violence envers des femmes et était activement recherché par la justice à la suite de plusieurs condamnations. L'homme de 52 ans semblait avoir quitté la Belgique.

La détention préventive confirmée

Deux jours à peine après cet homicide, un second féminicide a été commis rue Albert Ier à Trazegnies. Ali H., 33 ans, s'est rendu chez un voisin juste après avoir tué Lamia H., son épouse âgée de 22 ans. « Il a expliqué ce qu'il venait de commettre et la police a été avisée des faits. Le trentenaire a été privé de liberté sur place », confirmait le parquet de Charleroi lundi soir. La jeune femme, mère d'un jeune enfant, a été touchée par un unique coup de feu.Ali H. n'était pas connu pour des faits de violence envers des femmes, mais pour d'autres faits judiciaires. Inculpé pour homicide volontaire mardi, ce dernier affirme qu'il s'agit d'un accident. « Les faits ont eu lieu lors d'une dispute conjugale. Lui et son épouse se disputaient l'arme », précisait Me Lauvaux, l'avocat d'Ali H.Ce jeudi, sans réelle surprise, la chambre du conseil de Charleroi a confirmé la détention préventive des deux inculpés. Sergio S. et Ali H. restent, pour un mois supplémentaire, derrière les barreaux.