Le débat est revenu sur le devant de la scène après le dernier conseil communal de Charleroi.

Les rues, à Charleroi ou ailleurs, portent en grande majorité soit le nom d’un objet ou d’un lieu-dit, soit le nom d’un homme. Les femmes, hors famille royale, sont extrêmement rares. Or, si on veut que l’égalité devienne une réalité, il faut aussi reconnaître les femmes illustres, au même titre que les hommes, y compris dans les noms que portent les rues. La conseillère PTB Pauline Boninsegna a remis le sujet sur le tapis au dernier conseil communal, rouvrant le débat à Charleroi.

Pour mieux comprendre, il faut replacer les chiffres. À Charleroi, en 2018, on comptait 2 % de noms de femmes pour 18 % d’hommes, sur 2 200 rues à peu près. Mais depuis la fusion des communes, la ville possède 386 doublons - par exemple une rue Destrée à Couillet, Dampremy, Jumet, etc.). Depuis 2012, la commission odonymique travaille à trouver de nouveaux noms pour éviter la confusion. Sur 155 changements validés par le conseil communal à ce jour, on compte 9 % de noms de femmes et 2,5 % d’hommes.

De quoi très légèrement améliorer l’égalité de répartition par genre dans les rues... mais ce n’est pas assez : tout le monde est d’accord, il en faudrait davantage. Le débat se situe surtout sur le "pourquoi il n’y en a pas davantage". Déjà, il faut que la personne soit décédée depuis plus de 50 ans et qu’elle ait un lien avec la rue, c’est une obligation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui fait dire au président de la commission odonymique, Jean-Louis Delaet, "qu’il n’y a pas assez de femmes, à part dans la noblesse, à aller chercher. Notamment parce que la ville est industrielle, et qu’historiquement les femmes faisaient peu d’études".

Une justification qui a du mal à passer : pour Margaux Joachim du collectif CharlieQueen, mais aussi des échos qu’on a eus d’autres militant-e-s carolos, "il n’y a pas le volontarisme qu’on attendrait. D’autres villes, comme Bruxelles, bougent davantage. Évidemment, les femmes ont été invisibilisées dans l’histoire, mais il faut chercher plus loin. Si on voulait vraiment en mettre, on y arriverait." Cette critique, Mahmut Dogru la refuse : "Je suis d’accord qu’il en faudrait plus, mais les règles sont ce qu’elles sont et la tâche est compliquée. Je ne peux pas accepter qu’on dise qu’on n’est pas féministes."

On s’est aussi tourné vers la commission odonymique. "Notre mission était de proposer des noms qui mettent en valeur un événement remarquable ou un lieu, qui participent à la renommée de Charleroi et qui donnent une image de modernité. L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas clairement énoncée", explique Jean-Louis Delaet. "Cependant, on a voulu mettre des femmes en avant, parce que c’est aussi ça, la modernité. Dans la grande consultation citoyenne qu’il y a eue à l’époque, très peu de propositions féminines. Et durant les six dernières années, le conseil consultatif égalité femmes-hommes a brillé par son absence aux réunions, il faut le signaler. On a tout de même trouvé des femmes oubliées, des déportées, des résistantes : Marie Danse, Hortense Hocquemiller, Fernande Wolfenbuttel, Marguerite de Crayencour - le vrai nom de Yourcenar, Louise Michel, Lucie Dejardin, Marie Mineur, Fania Zylberblat… on a aussi proposé Hélène Dutrieu, la première pilote belge, pour la rue Wright à côté de l’aéroport. C’est loin de rétablir l’équilibre, mais on ne peut pas dire que rien n’a été fait. Et on ne peut pas non plus oublier qu’il y a des hommes qu’il fallait honorer aussi."

Pour les 386 doublons, tout a été trouvé, nous dit-on, avec 6 à 7 % de noms de femmes, c’est mieux, mais c’est peu. Par contre, pour les prochains changements, la commission se dit prête à "accentuer la présence des femmes si le collège le demande". Pour Mahmut Dogru, l’échevin, ce sera fait : "nous mettrons l’accent là-dessus", promet-il. "Mais il faudra tout de même un lien avec la rue… ou alors il faut faire changer la règle, et ça, c’est un débat qui dépasse Charleroi."