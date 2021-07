Le 16 janvier dernier, la police locale avait mis la main sur une importante culture de cannabis, lors d’une patrouille policière dans un quartier de Marchienne-au-Pont. Aidés par les voisins, les policiers étaient parvenus à cibler la maison d’où provenait l’odeur suspecte…

En flagrant délit, les agents avaient investi les lieux pour mettre la main sur une importante culture de cannabis : 726 plants, et Ferhat, planqué dans le grenier. Très rapidement et peut-être par crainte des futurs ennuis judiciaires, ce dernier confirmait avoir été "embauché comme jardinier" pour un mois. En échange de 3000 euros, il devait se charger de surveiller et d’arroser la culture.

Pour le parquet, Ferhat avait trafiqué le compteur électrique chargé d’alimenter la culture de cannabis. La substitute Pied avait requis une peine de 18 mois de prison et un mois supplémentaire pour le séjour illégal.

En détention préventive depuis six mois, Ferhat s’en sort avec une peine de 18 mois de prison, avec un sursis pour la moitié de la peine de prison. Le tribunal a prononcé une confiscation de 35.000 euros (correspondant au bénéfice illicite de la culture) et une amende de 8.000 euros.